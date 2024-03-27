Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна

Фото: Максим Платонов

В начале 2023 года билайн запустил новую технологию, которая на основе искусственного интеллекта увеличивает стабильность работы сети. Она называется «Виртуальный эксперт» и помогает решать разные инциденты, до того, как их влияние почувствуют клиенты. За 2023 год виртуальный эксперт в 3 раза снизил количество случаев, в которых скорость мобильного интернета по разным причинам могла замедляться.

«Виртуальный эксперт» помогает техническим специалистам билайна поддерживать надежную работу сети. Под его круглосуточным наблюдением находится 150 тысяч базовых станций, расположенных по всей стране. Виртуальный эксперт одновременно контролирует и анализирует более 30 различных параметров и тут же отправляет информацию техническим специалистам билайна.

Проделывать одновременно такой объем работы ему помогают современные технологии на базе искусственного интеллекта. Одна из них — алгоритмы машинного обучения. «Виртуальный эксперт» постоянно совершенствуется, запоминает все происходящее на сети и анализирует причины, которые могут привести к замедлению скорости мобильного интернета. Благодаря непрерывному обучению, «Виртуальный эксперт» не просто оперативно фиксирует отклонения от нормальной работы, а прогнозирует их и помогает устранить до появления.

Таким образом, он повышает надежность сети и помогает клиентам быть на связи с близкими. В решении этой задачи «Виртуального эксперта» дополняют другие технологии, которые в билайне называют «умной сетью». С помощью них мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически оптимизируется под различные обстоятельства, качество голосового вызова увеличивается, а также происходят другие улучшения, подробнее о которых можно прочитать здесь.



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