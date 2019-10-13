Венедиктов рассказал студентам КФУ, что его больше всего привлекает в жизни

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал на встрече со студентами Казанского федерального университета, что его больше всего привлекает в жизни.

По его словам, политика его «не увлекает совсем».

«Меня увлекает совсем другое: красивая женщина, хорошее бухло, возможность путешествовать и огромное количество интересных людей, с которыми я познакомился, благодаря своей работе», — сказал журналист.

Ранее Венедиктов дал интервью «Реальному времени».