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Венедиктов рассказал студентам КФУ, что его больше всего привлекает в жизни

14:31, 13.10.2019
Венедиктов рассказал студентам КФУ, что его больше всего привлекает в жизни
Фото: realnoevremya.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал на встрече со студентами Казанского федерального университета, что его больше всего привлекает в жизни.

По его словам, политика его «не увлекает совсем».

«Меня увлекает совсем другое: красивая женщина, хорошее бухло, возможность путешествовать и огромное количество интересных людей, с которыми я познакомился, благодаря своей работе», — сказал журналист.

Ранее Венедиктов дал интервью «Реальному времени».

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