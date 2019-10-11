В Татарстане полностью восстановили электроснабжение

По состоянию на 19:00 электроснабжение в Татарстане восстановлено в полном объеме.

По уточненной информации произошло отключение 4-й секции Казанской ТЭЦ-3. В результате происшествия были обесточены четыре подстанции 110 кВ (Васильево, Осиново, Тура и площадка «Зет»). Без электроснабжения оставались Осиново, Васильево, Воронино, Айша Зеленодольского района, Залесный и Юдино Кировского района Казани.

В зону отключения попали 7 тыс. абонентов, с населением 33 тыс. человек. Причина отключения устанавливается, сообщили в МЧС.

Ранее сегодня в Юдино, Залесном, Осиново, Ремплере из-за аварии отключили электричество. Его пообещали восстановить в течение четырех часов.