«Единая Россия» приостановила членство в партии бывшего главного педагога Казани

«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-руководителя управления образования Казани Ильнара Хидиятова из-за обвинения во взятках.

«Решение будет действовать до тех пор, пока с Хидиятова не снимут обвинения. Если суд признает его виновным в совершении преступления, членство в партии будет аннулировано», — говорится в сообщении татарстанского отделения партии.

Накануне суд отправил Хидиятова под домашний арест, вину во взятках он не признает. За сутки дело чиновника выросло до 1,5 млн рублей. Следователи считают — кроме как за металлодетекторы, откаты он получил и за поставки холодильников в детсады и школы, и ведут разработку еще трех схожих историй. Детали — в материале «Реального времени».