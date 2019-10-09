Источник: в деле экс-начальника управления образования Казани появился новый эпизод взятки

Фото: «Реальное время»

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрит ходатайство о мере пресечения отставному начальнику управления образования города Ильнару Хидиятову. По данным источников «Реального времени», перед судом он предстанет в статусе обвиняемого по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 1,5 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», новый эпизод также связан с поставкой оборудования в учебные заведения Казани без проведения торгов и откатом в размере 700 тысяч рублей. Напомним, в первом эпизоде речь шла о сумме 800 тысяч рублей за поставки металлодетекторов в 120 школ Казани. Именно по этому делу Хидиятова задержали 7 октября.

Источники «Реального времени» утверждают — вину чиновник не признает. Ранее по этому делу был арестован Анвар Мурсюкаев из фирмы-поставщика «Новотех», предполагаемая посредница в передаче взятки оставлена под подпиской.

Коррупционный скандал разгорелся после того, как в казанской гимназии №7 не сработала рамка металлодетектора и ученик с пистолетом и ножом захватил свой класс.

Сегодня же суд отправил экс-начальника управления образования под домашний арест. Подробности — в репортаже «Реального времени».