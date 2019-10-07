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Строительство трассы Москва — Казань позволит создать 300 рабочих мест

19:12, 07.10.2019
Строительство трассы Москва — Казань позволит создать 300 рабочих мест
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Строительство платной трассы Москва — Казань позволит создать около 300 новых рабочих мест.

Речь идет о новых рабочих местах в сфере логистики и дорожно-транспортного хозяйства, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области.

Ранее Минфин одобрил проект о нескольких этапах строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань. Теперь он оценивается в 250 млрд рублей. Новый план предполагает строительство только 230 км трассы к 2024 году, остальные 500 км должны появиться к 2027 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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