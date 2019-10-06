Протоиерей Смирнов предлагает учить детей не английскому, а церковнославянскому языку

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил обучать детей церковнославянскому языку вместо английского.

В эфире телекомпании «Союз» Смирнов выразил несогласие с родителями, которые начинают учить детей английскому с ранних лет («ребеночек не успел родиться — уже английскому учат»). По мнению священника, «надо сначала церковнославянскому, потом, может быть, греческому (мы от греков восприняли нашу веру), это же тоже очень важно», считает отец Димитрий.

«А так, конечно, стоит [на богослужении] как столица Камбоджи и ничего не понимает», — цитирует его «Интерфакс».

Помимо этого, Смирнов раскритиковал идею перевода богослужений на современный русский язык. «Это [церковнославянский] настоящий, а современный язык — это ненастоящий, там половина англицизмов. Церковнославянский язык — это вообще основа русского языка, там надо выучить два десятка слов», — сказал священник.

«Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны для него весь двухтысячелетний строй церкви переиначить!» — резюмировал он.

Ранее итальянский священник предложил оплачивать парковку молитвами.