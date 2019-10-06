В Челнах на продажу выставили книгу по исламскому праву за 5 млн рублей

Житель Набережных Челнов выставил на продажу старинную книгу якобы по исламскому праву. Со слов продавца, ее ориентировочный возраст составляет от 300 до 400 лет.

За книгу продавец запросил в объявлении 5 млн рублей.

«Описан обряд захоронения. Кто сможет прочитать, тот поймет. Обложки нет. Книга лежит в коробе», — говорится в описании предмета.

Напомним, на этой неделе в России выставили на продажу копию «Бэтмобиля» за 55 млн рублей. Заявляется, что этот автомобиль — точная копия машины, использованной на съемках «Бэтмен против Супермена».

