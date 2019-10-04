С начала года в Башкортостане зарегистрировано более двух тысяч экономических преступлений

На конец августа 2019 года в республике зарегистрировано свыше двух тысяч преступлений экономической направленности.

При этом четверть жалоб предпринимателей Башкортостана относится к судебно-правоохранительной сфере. В отношении них ведется уголовное преследование.

В прошедшем году в Башкирии выявлено свыше 4,3 тысячи нарушений прав бизнеса.

Прокуратура отменила и изменила около 800 незаконных правовых актов, затрагивающих права предпринимателей. К административной ответственности привлечено более 360 лиц, к дисциплинарной — более 1 200 должностных лиц, возбуждено три уголовных дела, сообщил и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

По его словам, в сводном индексе административного давления по стране Башкортостан стоит на 38-й позиции. Это говорит о том, что ситуация с административным давлением на бизнес далеко не идеальна.



Ранее Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией».