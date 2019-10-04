Башкирский Стерлитамак стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Стерлитамак занял второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», организованного правительством Российской Федерации.
Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Премиальный фонд составил 40 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Ранее в Башкирии объявили конкурс для бизнеса на соискание премий правительства в области качества.
Справка
Всероссийский ежегодный конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года для обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительных стимулов социально-экономического развития муниципальных образований.
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