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Башкирский Стерлитамак стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

02:24, 04.10.2019
Башкирский Стерлитамак стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Фото: ru.wikipedia.org/ Tatyana morozova

Стерлитамак занял второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», организованного правительством Российской Федерации.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок. Премиальный фонд составил 40 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Ранее в Башкирии объявили конкурс для бизнеса на соискание премий правительства в области качества.

Справка

Всероссийский ежегодный конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года для обобщения и распространения успешного опыта муниципального управления, создания дополнительных стимулов социально-экономического развития муниципальных образований.

ОбществоВласть Башкортостан
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