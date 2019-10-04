Прокуратура просит отправить ВИП-регистратора РТ в СИЗО

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд РТ в апелляции рассмотрит вопрос о законности домашнего ареста для замглавы управления Росреестра по РТ Ады Зайдуллиной. Как выяснило «Реальное время», прокуратура просит заключить обвиняемую под стражу.



Напомним, 24 сентября ВИП-регистратора Зайдуллину задержали после обыска на рабочем месте, 25-го предъявили обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, а на следующий день Следком просил Советский райсуд Казани отправить обвиняемую в СИЗО. Суд отказал и избрал вместо реального ареста домашний. Защита это решение оспаривать не стала.

По версии следствия, Ада Зайдуллина входила в состав преступной группы, что в 2013—2017 годах занималась хищением объектов недвижимости разными способами, в том числе путем внесения фиктивных документов в дела инвентарного учета и базы Росреестра. Вину чиновница не признает.

P.S. Верховный суд РТ сегодня не стал менять меру пресечения для замглавы управления Росреестра. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.