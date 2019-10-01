В Казани на Достоевского произошло массовое ДТП

Сразу четыре автомобиля столкнулись на одной полосе на улице Достоевского в Казани. Фотографии и видео последствий аварии появились сегодня в социальных сетях.

На фотографиях видно, что три машины столкнулись одна за другой, следуя в направлении улицы Аделя Кутуя. Четвертая же машина, напротив, следовала в направлении улицы Вишневского и, вероятно, вылетела на встречную полосу.

На месте происшествия работают скорая помощь и ГИБДД. Информации о пострадавших в аварии нет.

Напомним, в эти выходные около торгового центра «Мега» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них в результате столкновения снесла ограждение и въехала в стройку.

