В Татарстане создали экспертную группу из историков и краеведов по охране объектов культурного наследия

Сегодня состоялось первое, организационное заседание экспертной группы при Комитете по охране объектов культурного наследия. На встрече присутствовали: Сергей Саначин, Лев Жаржевский, Алексей Клочков, Артур Тумаков, Ильдар Валеев, Анатолий Елдашев, а также создатель telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев и автор группы «Kazan Nostalgique» Андрей Шритт. Состав предполагается расширить. Встречи экспертной группы будут проходить ежемесячно.



— У нас при комитете есть научно-методический совет, общественный совет, но за год своей работы я пришел к выводу, что нам нужна некая экспертная группа, которая объединила бы авторитетных краеведов и историков, — пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — Она бы взаимодействовала с комитетом, помогала бы, подсказывала. Мы подготовим приказ о создании экспертной группы с соответствующими полномочиями экспертно-консультационного характера. Надеюсь, что основным нашим направлением будет инвентаризация и актуализация объектов культурного наследия, а также объектов, охраняемых государством, причем не только в статусе объектов культурного наследия. Большую надежду я возлагаю на выявление объектов культурного наследия, также рассчитываю на совместные выезды с группой.