В Казани зафиксировали рекордный затор длиной в 4,6 км
В Казани наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.
Затрудненное движение, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», зафиксировано по улицам Мира, Сибирскому тракту, от Тополевой улицы до улицы Журналистов в сторону Дербышек и обратно. Длина пробки — 4,6 км.
Судя по данным сервиса, при движении в сторону Дербышек зафиксировано ДТП, что могло послужить причиной затора.
Напомним, сегодня утром на перекрестке около торгового центра «Мега» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них в результате столкновения снесла ограждение и въехала в стройку. Из-за этого на перекрестке также образовалась пробка.
комментарии
2. у нас есть:
2.1. ... с ..., личным другом ....;
2.2. ...с выдающимся строителем ни кем не могущих сооружений кроме него...
3. почему бы не поручить этим двум двум, используя завод имени Горького и не менее известное ПСО, застроить Казань этими эстакадами, где и надо, где и НЕ НАДО, в том числе напрямую через Ноксу, поручив там Натали создать парковую зону у данного водного объекта?
4. насчёт финансирования эти трое, со своими способностями о которых неустанно говорят СМИ, спокойно решат, если им не мешать и не заставлять нарушать законодательство..
5. проекты, генплана или ещё чегой то так не пробивают народ, налогоплательщики, избиратели должны ПОЧУВСТВОВАТЬ ЧТО ЭТО ДЛЯ НАС, а НЕ ДЛЯ тёти Моти с одеского привозу...