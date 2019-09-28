В Казани зафиксировали рекордный затор длиной в 4,6 км

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В Казани наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю.

Затрудненное движение, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», зафиксировано по улицам Мира, Сибирскому тракту, от Тополевой улицы до улицы Журналистов в сторону Дербышек и обратно. Длина пробки — 4,6 км.

Судя по данным сервиса, при движении в сторону Дербышек зафиксировано ДТП, что могло послужить причиной затора.

Напомним, сегодня утром на перекрестке около торгового центра «Мега» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них в результате столкновения снесла ограждение и въехала в стройку. Из-за этого на перекрестке также образовалась пробка.

