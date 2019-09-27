Верховный суд отказался реабилитировать полковника Красной армии, расстрелянного за измену

Верховный суд России отказался реабилитировать полковника Красной армии Владимира Арцезо, которого в 1947 году приговорили к расстрелу по обвинению в измене родине — в 1942 году во время Великой Отечественной войны он сдался в плен немецким войскам и передал секретные сведения о бронетанковых войсках армии СССР.

После плена Арцезо служил в Русской освободительной армии, а в 1945 году сдался властям США, которые передали его на родину, пишет «Интерфакс»,



Прокуратура, которая проверила уголовное дело полковника по заявлению иностранного гражданина, пришла к выводу, что Арцезо не подлежит реабилитации. Ведомство сообщило, что он перешел на сторону немцев «в силу антисоветских убеждений и неверия в победу Красной армии в войне с фашизмом».

