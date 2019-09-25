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Происшествия

В Казани автомобиль Uber оказался под колесами грузовика

21:44, 25.09.2019 1
В Казани автомобиль Uber оказался под колесами грузовика
Фото: instagram.com

Автомобиль службы такси Uber сегодня попал в аварию с участием грузового автомобиля. В соцсетях выложили фотографии последствий аварии.

Как видно на фото, капот легкового автомобиля оказался буквально смят колесами грузовика. Пользователи уточняют, что ДТП произошло неподалеку от детского парка «Калейдоскоп», который расположен в Азино. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, на этой неделе в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. В этой аварии пострадали двое детей 2008 года рождения.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:13
    Парк «Калейдоскоп» находится не в Азино. Если про Казань пишите, хоть в городских объектах разберитесь...
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