В Казани автомобиль Uber оказался под колесами грузовика

Автомобиль службы такси Uber сегодня попал в аварию с участием грузового автомобиля. В соцсетях выложили фотографии последствий аварии.

Как видно на фото, капот легкового автомобиля оказался буквально смят колесами грузовика. Пользователи уточняют, что ДТП произошло неподалеку от детского парка «Калейдоскоп», который расположен в Азино. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, на этой неделе в Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей. В этой аварии пострадали двое детей 2008 года рождения.