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В тройном ДТП в Казани пострадали двое детей

22:24, 23.09.2019
В тройном ДТП в Казани пострадали двое детей

Сегодня днем на улице Главной в Казани столкнулось три автомобиля марок Volkswagen, KIA и Hyundai. В резульате аварии пострадали двое детей 2008 года рождения, которые были пассажирами Hyundai.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с автомобилем Hyundai, который в свою очередь по инерции, въехал в автомобиль KIA. Оба этих автомобиля остановились на красный сигнал светофора.

Пострадавших детей с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга на скорой помощи доставили в ДРКБ, пишет казанское ГИБДД в Instagram.

Происшествия Татарстан
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