Никита Сошников: «Цулыгин умеет работать, никогда не орет и не нервничает»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о впечатлениях работы с главным тренером Николаем Цулыгиным.

«Мне нравится работать с Цулыгиным, мы с ним на одной волне. Он всегда подсказывает, никогда не орет и не нервничает, хотя у нас много эмоциональных ребят в команде. Он умеет работать с коллективом, хорошо у него получается это», — сказал Сошников.

Напомним, накануне уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл московский «Спартак» (4:2), одна из шайб на счету Сошникова.