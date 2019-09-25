Госсовет Татарстана принял законопроект о медали в честь 100-летия ТАССР

Сегодня Государственный совет Татарстана принял во всех чтениях законопроект об учреждении медали в честь 100-летия со дня образования ТАССР.



Медалью предлагается награждать граждан, внесших существенный вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление ее социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, а также имеющих заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Награжденным медалью после их выхода на пенсию окажут меры социальной поддержи, которые предусматривает закон № 63-ЗРТ.

Напомним, что сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2020 год Годом 100-летия ТАССР. По словам руководителя республики, уже в ближайшее время начнутся юбилейные мероприятия, которые включают в себя международные, федеральные, социально-культурные, научные проекты и форумы.