В ДТП в Китае пострадали три тысячи куриц
Три тысячи куриц стали жертвами аварии, которая произошла накануне в Китае. У грузовика, в котором находились птицы, отказали тормоза, и он перевернулся.
Инцидент произошел в городском округе Цзиньчэн китайской провинции Шаньси 2 августа. Многие птицы погибли на месте, большое количество пострадало. Водитель машины остался цел, передают «Известия»
Авария случилась рядом с пунктом взимания дорожных сборов, сотрудники которого помогли собрать мертвых птиц и доставить машину в автомастерскую.
Напомним, в феврале этого года в Татарстане обанкротившийся завод закопал 80 тонн протухшей курятины. Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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