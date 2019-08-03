В ДТП в Китае пострадали три тысячи куриц

Три тысячи куриц стали жертвами аварии, которая произошла накануне в Китае. У грузовика, в котором находились птицы, отказали тормоза, и он перевернулся.

Инцидент произошел в городском округе Цзиньчэн китайской провинции Шаньси 2 августа. Многие птицы погибли на месте, большое количество пострадало. Водитель машины остался цел, передают «Известия»

Авария случилась рядом с пунктом взимания дорожных сборов, сотрудники которого помогли собрать мертвых птиц и доставить машину в автомастерскую.

Напомним, в феврале этого года в Татарстане обанкротившийся завод закопал 80 тонн протухшей курятины. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

