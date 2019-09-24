Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу

Сооснователи группы Qiwi Сергей Солонин и Борис Ким пытаются продать свои акции. Если интересантов не будет, они готовы рассмотреть возможность продажи отдельных активов.

По одной информации, компания «Билайн», у которой уже есть своя платежная карта, интересуется «Рокетбанком». Другой источник знает об интересе инвестора к карте «Совесть», пишет «Коммерсантъ».

«Совесть» и «Рокетбанк» на данный момент являются убыточными. За полгода они принесли примерно по 1 млрд руб. убытка каждый. Несмотря на это, «Совесть» может потенциально быть интересна конкурентам, например «Совкомбанку», у которого есть похожий продукт «Халва», считает участник рынка.

Чистая прибыль группы Qiwi во втором квартале 2019 года составила почти 2 млрд руб.

О том, что Qiwi продаст «Рокетбанк» из-за убытков в 1 млрд рублей, стало известно в августе. А основатели банка Алексей Колесников, Олег Козырев и Михаил Провизион отошли от оперативного управления проектом еще в марте.