Муфтий Татарстана встретился с мусульманской молодежью республики
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел сегодня ежегодную встречу с представителями мусульманской молодежи республики. Кроме разговора с главой ДУМ РТ ребята поучаствовали в квесте, постреляли из лука и арбалета.
Камиль хазрат начал свой разговор с молодыми мусульманами с тезиса о том, что каждый последователь веры должен стремиться стать «раббани».
«Кто такой «человек раббани»? Это тот, кто делает то, что дозволено, то, чем будет доволен Всевышний Аллах», — приводит слова муфтия пресс-служба ДУМ РТ.
Он также призвал молодежь больше внимания уделять изучению Корана.
Юные члены общины и сами задавали муфтию вопросы. Их интересовали темы брака, музыки, гаджетов, «омоложения» российского ислама и так далее.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым