Муфтий Татарстана встретился с мусульманской молодежью республики

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел сегодня ежегодную встречу с представителями мусульманской молодежи республики. Кроме разговора с главой ДУМ РТ ребята поучаствовали в квесте, постреляли из лука и арбалета.

Камиль хазрат начал свой разговор с молодыми мусульманами с тезиса о том, что каждый последователь веры должен стремиться стать «раббани».

«Кто такой «человек раббани»? Это тот, кто делает то, что дозволено, то, чем будет доволен Всевышний Аллах», — приводит слова муфтия пресс-служба ДУМ РТ.

Он также призвал молодежь больше внимания уделять изучению Корана.

Юные члены общины и сами задавали муфтию вопросы. Их интересовали темы брака, музыки, гаджетов, «омоложения» российского ислама и так далее.