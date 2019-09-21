Сегодня день рождения отмечают экс-мэр Москвы и помощник Путина

Сегодня, 21 сентября, свой день рождения отмечают второй мэр Москвы Юрий Лужков и помощник президента России Владислав Сурков.

Юрию Лужкову исполнилось сегодня 83 года. Он был членом КПСС с 1968 по 1991 год. С 1977 по 1991 — депутатом Московского совета. С 2000 по 2010 годы — член Государственного совета Российской Федерации. С 1991 года занимал пост вице-мэра Москвы. С 1992 по 2010 годы Юрий Лужков был мэром российской столицы.

Также в этот день родился Владислав Сурков — российский политик, помощник президента РФ. Ему исполнилось 55 лет. В 1988 году он возглавлял агентство рыночных коммуникаций «Метапресс». Был президентом, вице-президентом Российской ассоциации рекламодателей.

С марта 1992 года — консультант аппарата правительства РСФСР по вопросам паблик-рилейшнз. В 1999 году занял пост помощника руководителя Администрации президента Российской Федерации. С 20 сентября 2013 года — помощник президента Российской Федерации.

Вероятнее всего, Лужков и Сурков отметят день рождения не вместе.

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