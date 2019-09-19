Никита Сошников: «Хочу помочь «Салавату» больше, чем Владимир Ткачев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился ожиданиями от своей игры за уфимский клуб в текущем сезоне КХЛ.

«У меня нет мыслей, чтобы доказать что-то СКА. Есть одно желание: помочь «Салавату» больше, чем Владимир Ткачев. И сделать все, что я могу. Если между нами есть какое-то соревнование, то только в том, что я хочу помочь Уфе больше.

У нас в команде ребята не любят, когда кто-то недорабатывает. Если у тебя что-то не получается, ты должен компенсировать это желанием и старанием, потом получится. Не любят безразличия, надо пахать, все переживают и работают на команду. Думаю, через матчей пять у нас все будет отработано, сможем контролировать вес игры», — сказал Сошников.

Отметим, что на данный момент Сошников является лучшим снайпером и бомбардиром «Салавата Юлаева» в сезоне. В активе новичка уфимцев 7 (5+2) очков по системе «гол+пас».

Перед началом сезона-2019/20 Сошников был обменян из СКА на нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачева.