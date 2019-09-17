Билеты на фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке будут стоить от 18 долларов — видео

Билеты на фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке будут стоить от 18 до 100 долларов, в продажу они поступят в этом месяце. Об этом рассказал директор Театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов на брифинге в Кабмине. Фестиваль пройдет 17 января в Карнеги-холл, общая вместимость которого почти три тысячи человек.

— Татарскую диаспору мы всю проинформируем, пользуясь тем административным ресурсом, который существует. Единственное, хочется, чтобы люди были более активными. Помню, мы в бытность с Марселем Хакимовичем Салимжановым приехали в Сан-Франциско, он поставил спектакль. Они посмотрели 15 минут и все. Мы понимаем, что общинная форма за границей, к сожалению, не так сильно развита. Он-то со всей искренностью, а они легкомысленно отнеслись, — сказал директор театра оперы и балета имени Джалиля Рауфаль Мухаметзянов.