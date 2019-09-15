Татарстанская «Сетевая компания» заказала полеты на вертолете за 34 млн рублей

Основная территориальная сетевая компания Татарстана ОАО «Сетевая компания» объявила тендер на услуги по организации авиационных перевозок на вертолете. Стоимость контракта составляет 34,2 млн рублей.

Полеты должны будут производиться в течение трех лет, в 2020, 2021 и 2022 годах, по 173 летных часа. Вместимость воздушного судна должна быть не менее трех пассажиров, дальность полета — не меньше 600 километров, а крейсерская скорость — не меньше 210 км/ч.

Любопытно, что, согласно техническому заданию, договор может быть заключен с двумя участниками, занявшими первое и второе место — в таком случае общая сумма контракта будет разделена.