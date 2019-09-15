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Татарстанская «Сетевая компания» заказала полеты на вертолете за 34 млн рублей

09:45, 15.09.2019
Татарстанская «Сетевая компания» заказала полеты на вертолете за 34 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Основная территориальная сетевая компания Татарстана ОАО «Сетевая компания» объявила тендер на услуги по организации авиационных перевозок на вертолете. Стоимость контракта составляет 34,2 млн рублей.

Полеты должны будут производиться в течение трех лет, в 2020, 2021 и 2022 годах, по 173 летных часа. Вместимость воздушного судна должна быть не менее трех пассажиров, дальность полета — не меньше 600 километров, а крейсерская скорость — не меньше 210 км/ч.

Любопытно, что, согласно техническому заданию, договор может быть заключен с двумя участниками, занявшими первое и второе место — в таком случае общая сумма контракта будет разделена.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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