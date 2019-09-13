В Рязани суд взыскал с компании почти 4 млрд рублей за загрязнение реки

Арбитражный суд Рязанской области признал вину производителя лекарств и кормов ООО «Биофармкомбинат» в загрязнении реки Керди. Сумма компенсации составила 3,8 млрд рублей.

Иск о загрязнении подало региональное Министерство природопользования, передает «РИА Новости».

Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.

По данным СМИ, иск был подан после массового мора рыбы летом 2018 года. Тогда предприятие сбросило в реку вредные химвещества.

Ранее в Чувашии Следком возбудил уголовное дело о массовой гибели рыбы от попавшего в реку навоза.