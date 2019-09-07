Соцсети: в Казани «Газель» снесла остановку

Фото: скриншот

В Казани, на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской, «Газель» снесла автобусную остановку, расположенную на тротуаре. Об этом стало известно из соцсетей.

Авария произошла сегодня днем. По предварительным данным, пострадавших нет.

На кадрах видно, что автомобиль находится на тротуаре, а обломки от остановки и конструкция павильона лежат на земле.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Казани разыскали водителя автобуса №62, который ранее в районе поселка Осиново выехал на встречную полосу для обгона и чуть не столкнулся с КАМАЗом. Видео об этом появилось в соцсетях.

