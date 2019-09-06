В Альметьевске машина скорой помощи врезалась в столб из-за подрезавшей ее легковушки

Сегодня в Альметьевске машина скорой помощи попала в ДТП на перекрестке улиц Шевченко и Монтажной. Она врезалась в столб.

По данным соцсетей, в результате аварии пострадали люди.

Рядом ехала еще одна скорая помощь, на которой работал видеорегитсратор. Благодаря этому был запечатлен момент аварии. Судя по опубликованной записи виновником аварии стал водитель автомобиля Skoda, внезапно выруливший на правую полосу. Водитель скорой свернул, чтобы избежать столкновения и врезался в столб.