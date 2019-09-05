МЧС предупредило татарстанцев о тумане

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий ночью и утром 6 сентября.

По информации Гидрометцентра РТ, с 3.00 до 8.00 6 сентября на территории Республики Татарстан и Казани местами ожидается туман, сообщается на сайте МЧС.

Ведомство предупреждает о том, что во время отдыха на природе нужно иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. Водителям следует избегать резкого торможения. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода, прикрепить на одежду светоотражающие элементы и при возможности надеть светоотражающий жилет.