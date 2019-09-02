В Челнах открыли школу в стиле КАМАЗа — фото

Сегодня в Набережных Челнах открыли школу №42. Одной из особенностей этой школы является «камазовский» дизайн. В коридорах здания можно встретить основной логотип компании, стилизованные фрески, постеры с модельным рядом грузовиков.

Здесь будут учиться свыше 1,2 тысячи детей. В школе имеется библиотека, актовый зал на 560 посадочных мест, столовая, медицинский блок, 4 кабинета информационных технологий, 2 спортивных зала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки.

В торжественной церемонии приняли участие замминистра образования РФ Ирина Потехина, мэр Наиль Магдеев и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Девиз новой школы звучит как «Проектируем. Формируем. Реализуем», сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

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Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили эту школу.