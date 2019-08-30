Mazda отзывает в России сотню кроссоверов CX-5

«Мазда Мотор РУС» отзывает в России 92 кроссовера Mazda CX-5, проданных с декабря 2014 года по январь 2016 года.

У этих машин при определенных дорожных ситуациях могут некорректно работать система предупреждения об экстренной остановке и ассистент предупреждения о столкновении, сообщает Ростандарт.

Дилеры оповестят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в сервисный центр для проведения бесплатной диагностики и ремонта. На кроссоверах будет перепрограммирован блок управления оборудованием.

В июне стало известно, «Мазда Мотор РУС» отзовет в России 938 седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-5, проданных c апреля 2013 года по август 2018 года.