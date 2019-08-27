Более 90% работодателей не жалеют о нанятых по знакомству сотрудниках

Исследование показало, что большинство российских работодателей искали сотрудников через знакомых. Не жалели о своем решении 94% опрошенных.

По данным HeadHunter, 45% респондентов считают такой подход более эффективным, чем поиск работников через специальные сервисы по подбору персонала.

Более трети опрошенных руководителей считают, что кандидаты найденные благодаря связям, проявляют себя на рабочем месте даже лучше, чем сотрудники, нанятые через другие каналы — например, с помощью рекрутинговых сайтов.

Около 80% руководителей считают наличие широкого круга знакомств своим преимуществом при поиске сотрудников. Треть работодателей рассказали, что у них много знакомых в их профессиональной сфере за пределами компании. Однако большинство респондентов (33%) ответили, что у них нет широких связей.

Ранее специалисты по подбору кадров рассказывали о нехватке рабочих. Особо ощущается недостаток специалистов со средним или средне-специальным образованием (43%) и квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%).