Защитник «Рубина» Сорокин может перейти в «Краснодар»

ФК «Краснодар» интересуется защитником казанского «Рубина» Егором Сорокиным. Сделка может быть закрыта в самое ближайшее время, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Краснодар» ведет активные переговоры с «Рубином» на предмет покупки Егора Сорокина. Краснодарцы хотят приобрести защитника сейчас и оставить в аренде в Казани на полгода или год. Вероятная сумма трансфера — 4 млн евро.

В последнее время предметный интерес к Сорокину проявляли «Локомотив» и лично Юрий Семин. Он очень хотел видеть Егора в «Локомотиве» этой зимой и летом. Сейчас в тесных контактах с «Рубином» Краснодар, в ближайшие дни сделка по Сорокину может быть закрыта», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.