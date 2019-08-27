Новости общества

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В МЧС предупредили татарстанцев о надвигающемся на республику сильном ветре

12:54, 27.08.2019

Сегодня вечером и днем 28 августа в Татарстане ожидается резкое усиление ветра. По прогнозам синоптиков, он будет достигать скорости 16—21 м/с.

В татарстанском главке МЧС рекомендовали не выходить на улицу без необходимости. Снаружи избегать линий электропередач, витрин, деревьев и рекламных конструкций.

Спасатели посоветовали укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

«Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Все окна домов в ведомстве рекомендуют плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

ОбществоПроисшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров