Сбербанк выдал дочерней компании «Росатома» кредит на $400 млн для строительства АЭС в Турции

Сбербанк предоставит АО «Аккую Нуклеар», дочерней компании госкорпорации «Росатом», кредит на 400 млн долларов на 7 лет. Компания стала первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции «Аккую» в Турции.

«Ранее работы по сооружению АЭС «Аккую» финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств Госкорпорации «Росатом», выделенных для реализации проекта», — сообщает пресс-служба банка.

АЭС «Аккую» будет первой атомной электростанцией в Турции. Проект стоимостью порядка 20 млрд долларов предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. Строительство энергоблока №1 началось в апреле 2018 года. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом запланирован запуск одного блока каждый год.

Ранее сообщалось, что на Белоярской атомной электростанции (БАЭС), которая находится в 40 км от Екатеринбурга, автоматически отключили энергоблок. Причиной стало ложное срабатывание аварийной автоматики. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях находится на уровне естественного природного фона. После выяснения причин инцидента энергоблок вновь запустят в работу.

