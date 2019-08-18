На атомной электростанции под Екатеринбургом отключился энергоблок

На Белоярской атомной электростанции (БАЭС), которая находится в 40 км от Екатеринбурга, автоматически отключили энергоблок.

Причиной отключение стало ложное срабатывание аварийной автоматики. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона. После выяснения причин инцидента энергоблок вновь запустят в работу, передает пресс-служба Росатома.

Аналогичный инцидент на этой АЭС уже происходил 12 июля, также из-за ложного срабатывания автоматики.

В июле также отключили от сети сразу три энергоблока АЭС в Тверской области.