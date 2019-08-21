Хабиров рассказал о росте зарплат в Башкирии

За первое полугодие 2019 года среднемесячная начисленная зарплата в Башкирии составила 35 397 рублей. Таким образом, регион поднялся с пятого на третье место по Приволжскому федеральному округу, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

По размеру реальной зарплаты регион поднялся на первое место. По сравнению с январем — июнем 2018 года она выросла на 2,6%.

«Это не означает, что мы уже живем так хорошо, как хотелось бы... А говорит ровно о том, что у Башкирии есть большой потенциал для достойной жизни людей и что люди здесь живут — очень трудолюбивые», — подчеркнул врио главы Башкирии Радий Хабиров во «ВКонтакте».

Он отметил, что «далеко не все наши граждане удовлетворены своими доходами».

«Но если мы дружно и упрямо будем поддерживать этот рост каждый в своей зоне ответственности; если этот рост станет не связанным с какими-либо встрясками, а планомерным и уверенным — тогда я пожму руку каждому из социально-экономического блока. А пока — за работу», — заключил глава региона.

Ранее в Башкирии республиканское отделение профсоюза медработников сообщило о прибавке к зарплате врачам роддома в Салавате. Скандальную ситуацию, когда врачей рассмешила информация о зарплате, которую они якобы получают, в профсоюзе считают решенной.