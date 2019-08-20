Самый популярный видеоблогер в мире объявил о свадьбе
Видеоблогер PewDiePie (настоящее имя Феликс Чельберг) сообщил о своей свадьбе. Он взял в жены Марцию Бизоньин.
Снимки с церемонии шведский видеоблогер выложил в Twitter.
We are married!!! I'm the happiest I can be ❤️ I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs— ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 20 августа 2019 г.
«Мы женаты!!! Я счастлив насколько это возможно! Мне так повезло разделить жизнь с этой потрясающей женщиной», — подписал фотографии Чельберг.
На канал PewDiePie в YouTube подписано уже более 99 млн человек. По количеству подписчиков он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series, перевалившему за 100 млн. Гостями шоу блогера становятся различные знаменитости, например Илон Маск.ТехнологииМедиаОбщество
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