Самый популярный видеоблогер в мире объявил о свадьбе

Видеоблогер PewDiePie (настоящее имя Феликс Чельберг) сообщил о своей свадьбе. Он взял в жены Марцию Бизоньин.

Снимки с церемонии шведский видеоблогер выложил в Twitter.

We are married!!! I'm the happiest I can be ❤️ I'm so lucky to share my life with this amazing woman. pic.twitter.com/RA3iKAgMOs