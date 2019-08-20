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Самый популярный видеоблогер в мире объявил о свадьбе

19:19, 20.08.2019
Самый популярный видеоблогер в мире объявил о свадьбе

Видеоблогер PewDiePie (настоящее имя Феликс Чельберг) сообщил о своей свадьбе. Он взял в жены Марцию Бизоньин.

Снимки с церемонии шведский видеоблогер выложил в Twitter.

«Мы женаты!!! Я счастлив насколько это возможно! Мне так повезло разделить жизнь с этой потрясающей женщиной», — подписал фотографии Чельберг.

На канал PewDiePie в YouTube подписано уже более 99 млн человек. По количеству подписчиков он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series, перевалившему за 100 млн. Гостями шоу блогера становятся различные знаменитости, например Илон Маск.

ТехнологииМедиаОбщество
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