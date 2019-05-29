Индийский YouTube-канал первым в истории набрал 100 млн подписчиков

YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.

Конкурентом этого канала по числу подписчиков на YouTube является шведский блогер PewDiePie, на которого в настоящее время подписаны более 96 млн пользователей.

T-Series является каналом крупнейшего в Индии музыкального лейбла и киностудии. На канале выложены музыкальные клипы, кадры с песнями и танцами из индийских фильмов и сериалов, а также трейлеры к ним.



Ранее интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к Youtube и социальным сетям.