Индийский YouTube-канал первым в истории набрал 100 млн подписчиков
YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков.
Конкурентом этого канала по числу подписчиков на YouTube является шведский блогер PewDiePie, на которого в настоящее время подписаны более 96 млн пользователей.
T-Series является каналом крупнейшего в Индии музыкального лейбла и киностудии. На канале выложены музыкальные клипы, кадры с песнями и танцами из индийских фильмов и сериалов, а также трейлеры к ним.
Ранее интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к Youtube и социальным сетям.Технологии
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым