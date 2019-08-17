Соцсети: в Казани иномарка протаранила забор и легла на крышу

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Сегодня на перекрестке между Чистопольской и Декабристов автомобиль Mitsubishi Lancer протаранил металлическую ограду, после чего перевернулся на крышу.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на машине были скручены номера.

Напомним, в августе в Казани также проходят рейды по выявлению водителей, говорящих по телефону за рулем. С начала рейдов за разговоры по мобильному оштрафовали на менее 200 водителей.

