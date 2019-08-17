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Минтруд предложил запретить негосударственным пенсионным фондам работать с посредниками

02:45, 17.08.2019
Минтруд предложил запретить негосударственным пенсионным фондам работать с посредниками
Фото: pxhere.com

Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, которые переводят пенсионные накопления россиян.

По мнению ведомства, многие накопления переводят в НПФ без реального волеизъявления граждан. ПФР и застрахованные лица столкнулись с большим количеством фальсификаций подписей под заявлениями о переходе в НПФ, об этом говорится на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах», — говорится в сообщений Минтруда.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура проверит работу негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.

ОбществоЭкономикаБюджет
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