Минтруд предложил запретить негосударственным пенсионным фондам работать с посредниками

Министерство труда и социальной защиты предложило запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) работать с агентскими сетями, которые переводят пенсионные накопления россиян.

По мнению ведомства, многие накопления переводят в НПФ без реального волеизъявления граждан. ПФР и застрахованные лица столкнулись с большим количеством фальсификаций подписей под заявлениями о переходе в НПФ, об этом говорится на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Предлагается ввести запрет для НПФ привлекать агентов в целях заключения договоров и оформления и подачи заявлений о досрочных переходах», — говорится в сообщений Минтруда.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура проверит работу негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.



