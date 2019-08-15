В культурную программу WorldSkills в Казани войдут не менее 39 мероприятий

В культурную программу WorldSkills в Казани войдут не менее 39 культурных мероприятий. В их числе — восемь концертных программ, а также 31 спектакль в шести ведущих театрах Казани.

В число концертных программ войдет, в частности IX Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Кроме того, культурная программа WorldSkills в Казани включает в себя 16 выставок и тематических экспозиций, а также девять постоянно действующих интерактивных мастер-классов по профессиональным компетенциям.

Также во время чемпионата в парках, скверах и на центральных улицах Казани будут проходить отдельные концертные программы и фестивали. Дополнительно к этому совместно с Минпромторгом РТ будут организованы экскурсии на музеи при крупных промышленных предприятиях республики.

Напомним, сегодня в Казань на WorldSkills 2019 прибыла делегация из Ирана.

