В Казань на WorldSkills 2019 прибыла делегация Ирана

Сегодня утром в Казань прибыла делегация Ирана, которая примет участие в WorldSkills 2019. Всего прилетели 44 человека.

Среди них 13 экспертов и 13 конкурсантов. Кроме того, в группу входят девять переводчиков, два тим-лидера и другие.

В команду вошли электромонтажники, столяры, сварщики, специалисты по промышленному дизайну, веб-дизайну и разработчики мобильных приложений.

Напомним, что технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибыла в Казань 12 августа.

