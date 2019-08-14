В России предложили ввести кибернаблюдение за электронным голосованием

В России необходимо обеспечить цифровые избирательные участки кибернаблюдателями. Такую инициативу предложил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков.

По его мнению, если в России начинает появляться система цифровых участков, значит, должны быть цифровые наблюдатели, которые получат право определенного доступа в систему. Они должны отслеживать ход электронного голосования.

Самое главное, чтобы процесс выборов был понятен и прост и не повлиял на степень осознанности голосующих. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госсовет РТ протоколы с результатами голосования защитят QR-кодами. А оценивать готовность и эффективность избиркомов в Татарстане будут наблюдатели корпуса «За чистые выборы».



