Следком предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет России (СКР) в связи с распространением в Сети призывов к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Там отметили, что призывы к массовым беспорядкам также могут привести к уголовному наказанию вплоть до лишения свободы.

«Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем»,— говорится в сообщении СК.

Напомним, мэрия Москвы согласовала проведение акции «За допуск» независимых кандидатов, она состоится 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Разрешенная численность участников акции — 100 тысяч человек.

Меж тем власти города запретили на митинге выступление рэпера Face и групп «Кровосток» и IC3PEAK. В противном случае горадминистрация не станет согласовывать мероприятие.