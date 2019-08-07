Власти Москвы запретили Face, «Кровостоку» и IC3PEAK выступать на митинге

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В мэрии Москвы запретили выступление рэпера Face и групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге в ближайшие выходные. В противном случае горадминистрация не станет согласовывать мероприятие.

Один из организаторов митинга, Петр Верзилов, рассказал, что решение столичных властей озвучил первый замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. Причин чиновник не назвал, передает «Медиазона».

При этом организаторы митинга намерены настаивать на участии артистов.

«Свое согласие выступить уже дали Face, IC3PEAK и «Кровосток». И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии», — написал муниципальный депутат и журналист Илья Азар в Facebook.

Напомним, что в 2018 году ряд исполнителей столкнулись с запретами выступлений по всей России. В том числе концерты группы IC3PEAK сорвались в Казани, Саратове, Новосибирске, Перми и других городах.