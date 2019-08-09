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Домашний арест Анатолия Ливады продлили до 13 ноября

11:13, 09.08.2019
Домашний арест Анатолия Ливады продлили до 13 ноября

Верховный суд РТ продлил домашний арест бывшего главы строительной компании «ФОН» Анатолия Ливады до 13 ноября.

По итогам предыдущего заседания меру пресечения в виде домашнего ареста продлевали до 13 августа. Тогда Ливада попросил суд снять ряд ограничений: в частности, разрешить ему ходить на работу.

Ранее следствие просило установить Ливаде предельный срок для окончания чтения всех 683 томов уголовного дела — до 13 августа этого года. К началу мая, то есть за год и три месяца, он прочитал почти 400 томов.

Напомним, что Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а именно 2,5 млрд рублей. Бывшего главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года.

Общество Татарстан
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