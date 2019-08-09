Домашний арест Анатолия Ливады продлили до 13 ноября

Верховный суд РТ продлил домашний арест бывшего главы строительной компании «ФОН» Анатолия Ливады до 13 ноября.

По итогам предыдущего заседания меру пресечения в виде домашнего ареста продлевали до 13 августа. Тогда Ливада попросил суд снять ряд ограничений: в частности, разрешить ему ходить на работу.

Ранее следствие просило установить Ливаде предельный срок для окончания чтения всех 683 томов уголовного дела — до 13 августа этого года. К началу мая, то есть за год и три месяца, он прочитал почти 400 томов.

Напомним, что Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а именно 2,5 млрд рублей. Бывшего главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года.

