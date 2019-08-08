Всероссийская федерация волейбола не станет наказывать тренера женской сборной за расистский жест

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не станет наказывать старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за неподобающее поведение после матча с Южной Кореей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остается интеллигентным парнем.

Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях — он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали — он не пытался унизить команду соперника», — сказал Яременко.



Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация намерена подать официальную жалобу на действия тренера российской сборной Серджио Бузато, который показал оскорбительный жест.