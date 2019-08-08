Всероссийская федерация волейбола не станет наказывать тренера женской сборной за расистский жест
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не станет наказывать старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато за неподобающее поведение после матча с Южной Кореей. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
«Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остается интеллигентным парнем.
Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях — он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали — он не пытался унизить команду соперника», — сказал Яременко.
Ранее сообщалось, что южнокорейская делегация намерена подать официальную жалобу на действия тренера российской сборной Серджио Бузато, который показал оскорбительный жест.СпортВолейбол
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