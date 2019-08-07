При штурме резиденции Атамбаева погиб спецназовец

Один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова рассказала, что спецназовец был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Несмотря на операцию он скончался, пишет «Интерфакс».

Напомним, на 20:25 по мск количество пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева составляло 15 человек.

Ранее сообщалось, что Атамбаев оказал сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать. Силовики никого не подпускают к дому, где находится бывший президент Киргизии. Его сторонники возводят баррикады из спиленных деревьев, чтобы не дать возможность вывезти экс-президента с территории резиденции. Также собравшиеся жгут покрышки.

В конце июня парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса бывшего президента и неприкосновенности. Его обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.